Михаил Добкин идет в мэры Харькова "самовыдвиженцем от харьковчан"

09:12 10 Май Киев, Украина

Предшественник Геннадия Кернеса, умершего от последствий коронавируса, Михаил добкин заявил о готовности баллотироваться в мэры Харькова



Об этом он сказал Суспільному на мемориале Славы в Харькове 9 мая.



"Без обиды на какую-либо политическую силу я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан", - сказал Добкин.



На вопрос, рассматривал ли он вариант выдвижения от какой-либо политической силы, вел ли переговоры, например, с "Оппозиционной платформой - За жизнь", Добкин ответил: "Я провожу переговоры с харьковчанами...".



Он добавил, что готов сотрудничать с партиями, которые близки ему идеологически и "исповедуют развитие Харькова".



Добкин также рассказал, что ему сложно разместить рекламу в Харькове, так как на подрядчиков якобы оказывают давление.



В то же время, он считает, что не требует "особой" рекламы.