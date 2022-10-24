MIGA выделит Украине 30 млн долларов на проект страхования инвестиций

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA), которое входит в группу Всемирного банка выделило Украине 30 миллионов долларов на пилотный проект по страхованию инвестиций.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на открытии V украино-немецкого экономического форума в Берлине, передает Правительственный портал.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на открытии V украино-немецкого экономического форума в Берлине, передает Правительственный портал.
Украина рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов.
Для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для скорых инвестиций. Также правительством поданы изменения в закон об "инвестиционных нянях", расширяющих круг потенциальных инвесторов.
Шмигаль добавил, что Украина сформировала широкое инвестиционное меню — более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 млрд дол.
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