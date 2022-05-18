МИД готовит эвакуацию украинцев из Афганистана

13:45 13 августа Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент ведется работа по организации эвакуации наших граждан из Афганистана , на случай если поступят запросы на помощь.

Об этом сообщает ведомство в пятницу, 13 августа.

"Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами", - сказал он.

По данным МИД, в настоящее время в Афганистане находятся от 50 до 100 граждан Украины. Министр призвал их обращаться за помощью к дипломатам.



По словам Кулебы, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - добавил министр.

По состоянию на 12 августа талибы захватили более десятка центров афганских провинций, включая крупнейшие города страны – Кандагар и Герат.