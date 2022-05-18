МИД готовит эвакуацию украинцев из Афганистана

13:45 13 августа Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент ведется работа по организации эвакуации наших граждан из Афганистана, на случай если поступят запросы на помощь.
 
Об этом сообщает ведомство в пятницу, 13 августа.
"Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами", - сказал он.
По данным МИД, в настоящее время в Афганистане находятся от 50 до 100 граждан Украины. Министр призвал их обращаться за помощью к дипломатам.

По словам Кулебы, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".
"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - добавил министр.
По состоянию на 12 августа талибы захватили более десятка центров афганских провинций, включая крупнейшие города страны – Кандагар и Герат.