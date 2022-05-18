МИД готовит эвакуацию украинцев из Афганистана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент ведется работа по организации эвакуации наших граждан из Афганистана, на случай если поступят запросы на помощь.
Об этом сообщает ведомство в пятницу, 13 августа.
По данным МИД, в настоящее время в Афганистане находятся от 50 до 100 граждан Украины. Министр призвал их обращаться за помощью к дипломатам.
По словам Кулебы, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".
По состоянию на 12 августа талибы захватили более десятка центров афганских провинций, включая крупнейшие города страны – Кандагар и Герат.
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