МИД Великобритании отказал в визах российской делегации в ОБСЕ

19:21 22 июня Киев, Украина

МИД Великобритании, с учетом нахождения всех членов постоянной российской делегации ОБСЕ в санкционных списках Великобритании, отказал членам этой российской делегации в выдаче виз для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", – сказал Джабаров.

По его словам, Великобритания ответила, что не может выдать визы членам российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну. Джабаров добавил, что считает решение британского правительства возмутительным.

29 ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Великобритании в городе Бирмингем. Пройдет без россиян, которых там видеть не желают.





С начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела несколько пакетов санкций против россии, в том числе в санкционный список попали 386 депутатов Госдумы за признание "ДНР" и "ЛНР".



