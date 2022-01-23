МИД Великобритании о далеко идущих планах Москвы после "захвата" Киева

09:24 23 Январь Киев, Украина

Судя по неадекватному поведению политиков, выступающих как на российских телеканалах, так и в Думе, поступившая от МИД Британии информация уже не кажется нереальной.

В опубликованном вчера, 22 января, пресс-релизе МИД Великобритании прямо говорится о том, что кремлевские власти планируют после "захвата" Киева создать в Украине подчиненное им правительство во главе с экс-депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым. Очевидно, в мечтах Путина живет попытка сделать из Украины вторую Беларусь со своим ручным «лукашенко».

В то же время Москва еще не определилась со своими планами, будет ли она наступать на Украину.

В своем заявлении британский МИД ссылается на достоверность имеющихся данных.

Кроме того, в министерстве огласили имена бывших украинских политиков, которые имеют тесные связи с российскими спецслужбами и непосредственно "участвуют в планировании нападения на Украину". Все они занимали руководящие посты в государстве до бегства в 2014 году. Это: Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров.

"Опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Она в очередной раз обратилась к Москве с призывом прекратить эскалацию военной угрозы.

Касательно Украины, министр подтвердила полную поддержку "суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, включая Крым".

В России не замедлили с реакцией на заявление МИД Великобритании, назвав его "провокационным" и "дезинформирующим".