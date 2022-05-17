МИД Украины выразил протест РФ из-за "гумпомощи" Донбассу
20:40 12 августа Киев, Украина
Сегодня на неподконтрольную Украине территорию на Востоке Украины
прибыл так называемый "гуманитарный конвой" из России.
В связи с этим МИД
Украины выразил решительный протест, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 12 августа.
"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102 так называемый "гуманитарный конвой" в составе семи грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС РФ", – говорится в сообщении.
Указано, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.
"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред.) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", – подчеркнули украинские дипломаты.
Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".
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