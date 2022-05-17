МИД Украины выразил протест РФ из-за "гумпомощи" Донбассу

20:40 12 августа Киев, Украина

Сегодня на неподконтрольную Украине территорию на Востоке Украины прибыл так называемый "гуманитарный конвой" из России.

В связи с этим МИД Украины выразил решительный протест, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 12 августа.

"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102 так называемый "гуманитарный конвой" в составе семи грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС РФ", – говорится в сообщении.

Указано, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред.) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", – подчеркнули украинские дипломаты.

Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".