МИД Украины выразил протест из-за негуманного обращения с Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД.
Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии, отмечают в МИД.
Украинские дипломаты призвали грузинские власти "немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине".
В МИД также обратились к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии. Его жизнь оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей, заявили в МИД.
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