МИД Украины выразил протест из-за негуманного обращения с Саакашвили

14:32 02 февраля Киев, Украина

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили , который находится за решеткой в Грузии.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии, отмечают в МИД.



Украинские дипломаты призвали грузинские власти "немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине".

"Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - говорится в заявлении.

В МИД также обратились к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии. Его жизнь оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей, заявили в МИД.