МИД Украины выразил недоумение по поводу "неосведомленности" Китая об атаке российских дронов

19:19 19 октября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Китая "не знают" об атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября, в результате которой погибли пять гражданских, среди которых беременная женщина.

Об этом, отвечая на вопросы Reuters, на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я не знаю, что вы упомянули", - сказал чиновник.

По его словам, позиция Китая по украинскому вопросу является "последовательной и четкой".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - сказал представитель китайского МИД.

Министерство иностранных дел Украины удивлено заявлением китайской стороны по поводу того, что Китай якобы не знает об атаках россии на города Украины с помощью дронов иранского производства.



Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Представитель МИД Китая утверждает, что он ничего не знает об атаке российских дронов на Киев. Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу", — отметил чиновник.

Он напомнил, что украинская дипмиссия в Китае также постоянно информирует КНР о ситуации в Украине.

"Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях россии в Украине. Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно", — подчеркнул Николенко.

Чиновник добавил, что МИД надеется на более жесткий ответ Китая на российские атаки.