Глава МИД Украины встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И

"Встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, 23 сентября.