Глава МИД Украины встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И
13:41 23 сентября Киев, Украина
Во время Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И.
"Встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, 23 сентября.
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