МИД рекомендовал Маркарову на должность посла Украины в США
11:13 20 ноября Киев, Украина
Кандидатуру на должность посла Украины в США, экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, должен утвердить президент Владимир Зеленский.
Об этом сказал сам глава МИД
Украины Дмитрий Кулеба
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"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США... Кандадатуру нового посла на рассмотрение Президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - сообщил Кулеба.
По его словам, процедура ее оформления запущена, но "традиционно занимает определенное время".
"Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу Президента, а не публикациям в прессе", - отметил глава МИД на фоне сообщений медиа о назначении Маркаровой.
При этом Кулеба добавил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко "является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял".
"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил глава МИД.
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