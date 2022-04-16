МИД рекомендовал Маркарову на должность посла Украины в США

11:13 20 ноября Киев, Украина

Кандидатуру на должность посла Украины в США, экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, должен утвердить президент Владимир Зеленский.

Об этом сказал сам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США... Кандадатуру нового посла на рассмотрение Президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - сообщил Кулеба.

По его словам, процедура ее оформления запущена, но "традиционно занимает определенное время".

"Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу Президента, а не публикациям в прессе", - отметил глава МИД на фоне сообщений медиа о назначении Маркаровой.

При этом Кулеба добавил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко "является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял".