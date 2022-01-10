МИД Украины прокомментировал насилие против митингующих в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявлении выступило с осуждением насилия против митингующих в Казахстане.
Соответствующее заявление украинское ведомство обнародовало в понедельник, 10 января.
Соответствующее заявление украинское ведомство обнародовало в понедельник, 10 января.
Ведомство подчеркнуло, что сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежать дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.
Отдельно МИД прокомментировал ввод войск ОДКБ в Казахстан, среди которых преобладают российские военные.
Отдельно МИД прокомментировал ввод войск ОДКБ в Казахстан, среди которых преобладают российские военные.
МИД подчеркнул, что будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину.
Со 2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты. Уличные акции начались в городе Жанаозен после двойного повышения с Нового года цены на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. При этом его стоимость остается значительно
Со 2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты. Уличные акции начались в городе Жанаозен после двойного повышения с Нового года цены на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. При этом его стоимость остается значительно
ниже рыночной.
Кроме столицы, митинги прошли также в Актау, Орале и Актобе на западе, Шимкенте на юге, бывшей столице Алматы на юго-востоке и других городах. В городах Жанаозен и Актау на мероприятии сотни участников акций протеста провели ночь на вторник на центральных площадях.
В дальнейшем начались силовые столкновения с полицией. 4 января в Алматы полиция задержала около полутора сотен человек на двух акциях протеста.
На третий день власти согласились снизить цены – до 50 тенге (около 3 грн) за литр, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в частности, речь шла об отставке правительства и отстранении от управления государством 81-летнего бывшего президента Нурсултана Назарбаева, остававшегося главой Совета безопасности Казахстана, но фактически контролировал принятие всех важных решений. Также выдвигались требования по прямым выборам акимов (глав регионов), возвращению конституции 1993 года и т.д.
Власти вывели на улицы бронетехнику. Против митингующих применяют светошумовые гранаты. В разных городах (с 5 января – по всей стране) объявили чрезвычайное положение, заблокировали интернет-мессенджеры и новостные сайты, освещавшие протесты с места событий. Задерживали как протестующих, так и журналистов. Впоследствии вообще отключили мобильный интернет.
5 января на фоне протестов президент Казахстана принял отставку правительства. Временно обязанности премьер-министра будет исполнять первый заместитель главы Кабмина Алихан Смаилов.
Также президент Токаев объявил об уходе Назарбаева с должности главы Совета безопасности и сам занял эту должность.
Протестующие в Алматы захватили местную администрацию, управление комитета нацбезопасности с оружием и аэропорт, в Талиургане свергли
памятник Назарбаеву и тому подобное.
Из Алматы сообщали об уличных боях с применением огнестрельного оружия, убитых силовиков и мародерстве отдельных мятежников.
Президент Токаев объявил "антитеррористическую операцию", обвинив в протестах "террористов" и "внешние силы", и обратился в ОДКБ с просьбой о введении войск.
6 января в Казахстан начали входить военные контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана.
По данным из соцсетей, российские войска численностью около 3000 человек (преимущественно десантники) составляют основную часть контингента. Войска ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Анатолий Сердюков, руководивший захватом Крыма.
Параллельно сообщали о десятках или сотнях погибших во время подавления протестов и сожженных акиматах в нескольких городах, убийстве более 20 силовиков.
Звучат предположение, что действия мародеров и крайних радикалов были инспирированы, чтобы дать основания для "антитеррористической операции" и введения в Казахстан российских войск для ограничения суверенитета.
Вечером 6 января силовики заявили о "зачистке" центра Алматы от "террористов", как власти называют протестующих.
7 января "зачистки" продолжились. Митинги и уличные акции проходили уже в немногих городах. Президент Токаев заявил, что "террористы" должны быть уничтожены без переговоров.
8 января Токаев заявил, что ситуация в стране "развивается в сторону стабилизации". Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, предложив провести видеоконференцию совета коллективной безопасности ОДКБ
По состоянию на 9 января власти сообщили о задержании почти 8 тыс. протестующих.
Параллельно сообщали о десятках или сотнях погибших во время подавления протестов и сожженных акиматах в нескольких городах, убийстве более 20 силовиков.
Звучат предположение, что действия мародеров и крайних радикалов были инспирированы, чтобы дать основания для "антитеррористической операции" и введения в Казахстан российских войск для ограничения суверенитета.
Вечером 6 января силовики заявили о "зачистке" центра Алматы от "террористов", как власти называют протестующих.
7 января "зачистки" продолжились. Митинги и уличные акции проходили уже в немногих городах. Президент Токаев заявил, что "террористы" должны быть уничтожены без переговоров.
8 января Токаев заявил, что ситуация в стране "развивается в сторону стабилизации". Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, предложив провести видеоконференцию совета коллективной безопасности ОДКБ
По состоянию на 9 января власти сообщили о задержании почти 8 тыс. протестующих.
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