МИД Украины прокомментировал насилие против митингующих в Казахстане

15:06 10 Январь Киев, Украина





Соответствующее заявление украинское ведомство обнародовало в понедельник, 10 января. Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявлении выступило с осуждением насилия против митингующих в Казахстане Соответствующее заявление украинское ведомство обнародовало в понедельник, 10 января.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения”, – говорится в сообщении МИД.





Отдельно МИД прокомментировал ввод войск ОДКБ Ведомство подчеркнуло, что сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежать дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.Отдельно МИД прокомментировал ввод войск ОДКБ в Казахстан , среди которых преобладают российские военные.

“Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», – говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину.



Со 2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты. Уличные акции начались в городе Жанаозен после двойного повышения с Нового года цены на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. При этом его стоимость остается значительно

ниже рыночной.

Кроме столицы, митинги прошли также в Актау, Орале и Актобе на западе, Шимкенте на юге, бывшей столице Алматы на юго-востоке и других городах. В городах Жанаозен и Актау на мероприятии сотни участников акций протеста провели ночь на вторник на центральных площадях.



В дальнейшем начались силовые столкновения с полицией. 4 января в Алматы полиция задержала около полутора сотен человек на двух акциях протеста.



На третий день власти согласились снизить цены – до 50 тенге (около 3 грн) за литр, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в частности, речь шла об отставке правительства и отстранении от управления государством 81-летнего бывшего президента Нурсултана Назарбаева, остававшегося главой Совета безопасности Казахстана, но фактически контролировал принятие всех важных решений. Также выдвигались требования по прямым выборам акимов (глав регионов), возвращению конституции 1993 года и т.д.



Власти вывели на улицы бронетехнику. Против митингующих применяют светошумовые гранаты. В разных городах (с 5 января – по всей стране) объявили чрезвычайное положение, заблокировали интернет-мессенджеры и новостные сайты, освещавшие протесты с места событий. Задерживали как протестующих, так и журналистов. Впоследствии вообще отключили мобильный интернет.



5 января на фоне протестов В дальнейшем начались силовые столкновения с полицией. 4 января в Алматы полиция задержала около полутора сотен человек на двух акциях протеста.На третий день власти согласились снизить цены – до 50 тенге (около 3 грн) за литр, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в частности, речь шла об отставке правительства и отстранении от управления государством 81-летнего бывшего президента Нурсултана Назарбаева, остававшегося главой Совета безопасности Казахстана, но фактически контролировал принятие всех важных решений. Также выдвигались требования по прямым выборам акимов (глав регионов), возвращению конституции 1993 года и т.д.Власти вывели на улицы бронетехнику. Против митингующих применяют светошумовые гранаты. В разных городах (с 5 января – по всей стране) объявили чрезвычайное положение, заблокировали интернет-мессенджеры и новостные сайты, освещавшие протесты с места событий. Задерживали как протестующих, так и журналистов. Впоследствии вообще отключили мобильный интернет.5 января на фоне протестов президент Казахстана принял отставку правительства . Временно обязанности премьер-министра будет исполнять первый заместитель главы Кабмина Алихан Смаилов.

Также президент Токаев объявил об уходе Назарбаева с должности главы Совета безопасности и сам занял эту должность.



Протестующие в Алматы Протестующие в Алматы захватили местную администрацию , управление комитета нацбезопасности с оружием и аэропорт, в Талиургане свергли

памятник Назарбаеву и тому подобное.

Из Алматы сообщали об уличных боях с применением огнестрельного оружия, убитых силовиков и мародерстве отдельных мятежников.

6 января в Казахстан начали входить военные контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана.