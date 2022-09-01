МИД Украины призывает рф не препятствовать миссии МАГАТЭ

16:31 31 августа Киев, Украина

Оккупационные войска рф должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Это - важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно", - отметил он.

По словам Николенко, миссия МАГАТЭ сейчас на пути к Запорожской АЭС, эксперты должны зафиксировать нарушения стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации.

"Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства", - заявил Николенко.

Спикер МИД напомнил, что почти шесть месяцев на территории крупнейшей атомной станции Европы незаконно находятся войска рф.

"Семь основополагающих принципов мирного использования ядерных технологий и ядерной энергии грубо нарушено. Мир оказался на грани новой техногенной экологической и гуманитарной катастрофы из-за агрессии россии против Украины и продолжающихся безответственных действий российских оккупантов", - отметил он.

По словам Николенко, международное сообщество должно усиливать давление на рф до полной демилитаризации и деоккупации атомной станции и ее возвращения под контроль Украины.