МИД Украины призывает рф не препятствовать миссии МАГАТЭ

Оккупационные войска рф должны прекратить обстрелы коридоров следования делегации МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По словам Николенко, миссия МАГАТЭ сейчас на пути к Запорожской АЭС, эксперты должны зафиксировать нарушения стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации.
Спикер МИД напомнил, что почти шесть месяцев на территории крупнейшей атомной станции Европы незаконно находятся войска рф.
По словам Николенко, международное сообщество должно усиливать давление на рф до полной демилитаризации и деоккупации атомной станции и ее возвращения под контроль Украины.
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