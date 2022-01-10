МИД Украины призывает к вводу новых санкций против России
18:28 03 Сентябрь Киев, Украина
После заявления Германии о том, что Навальный был отравлен “Новичком” (семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ, - ред.), МИД Украины
осудил Россию и призвал мировое сообщество к введению новых санкций.
“Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком”, – говорится в заявлении.
В МИД подчеркивают, что международное сообщество должно было бы отреагировать на отравление Навального не только решительным осуждением, но и применением санкций против Российской Федерации.
“Только единогласная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств”,
– отмечает МИД Украины.
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