МИД Украины призывает к вводу новых санкций против России

18:28 03 Сентябрь Киев, Украина

После заявления Германии о том, что Навальный был отравлен “Новичком” (семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ, - ред.), МИД Украины осудил Россию и призвал мировое сообщество к введению новых санкций.

“Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком”, – говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что международное сообщество должно было бы отреагировать на отравление Навального не только решительным осуждением, но и применением санкций против Российской Федерации.