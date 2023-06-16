МИД Украины ответил Орбану: война с рф требует больше, чем просто прекратить стрелять

В ответ на призывы премьера Венгрии Виктора Орбана к переговорам с россией, Министерство иностранных дел Украины напоминило о причинах, почему "просто прекратить стрелять" в войне с рф недостаточно и призывает к действиям, способствующим настоящему завершению конфликта.
Олег Николенко, представитель МИД Украины, подчеркнул, что позиция Киева по переговорам с россией остается неизменной: переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.
В противном случае, прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию конфликта и предоставит россии возможность перегруппироваться и продолжить агрессию.
Олег Николенко подчеркнул, что постоянные атаки со стороны россии на украинские города являются явным доказательством отсутствия иных сценариев, кроме продолжения войны.
МИД Украины также обратил внимание на заявление Виктора Орбана о трудностях быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир.
В связи с этим, МИД призывает главу венгерского правительства начать действовать, осуждать российскую агрессию, требовать прекращения войны и возвращения российских войск на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции россии и не подрывать единство в ЕС.
Напомним, что Виктор Орбан в своем интервью призвал начать переговоры с москвой и предупредил Украину о возможных тяжелых потерях в случае контрнаступления.
Олег Николенко, представитель МИД Украины, подчеркнул, что позиция Киева по переговорам с россией остается неизменной: переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.
В противном случае, прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию конфликта и предоставит россии возможность перегруппироваться и продолжить агрессию.
Олег Николенко подчеркнул, что постоянные атаки со стороны россии на украинские города являются явным доказательством отсутствия иных сценариев, кроме продолжения войны.
МИД Украины также обратил внимание на заявление Виктора Орбана о трудностях быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир.
В связи с этим, МИД призывает главу венгерского правительства начать действовать, осуждать российскую агрессию, требовать прекращения войны и возвращения российских войск на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции россии и не подрывать единство в ЕС.
Напомним, что Виктор Орбан в своем интервью призвал начать переговоры с москвой и предупредил Украину о возможных тяжелых потерях в случае контрнаступления.
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