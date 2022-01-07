МИД Украины отреагировало на действия Никарагуа в Крыму

Дмитрий Кулеба заявил, что если решение о назначении почетного консула Никарагуа в аннексированный Крым, не будет отменено, Украина будет вынуждена ввести санкции.
Об этом заявило МИД Украины в пятницу, 28 августа.
Глава МИД подчеркнул, что данное назначение является недружественным шагом по отношению к Украине.
Об этом заявило МИД Украины в пятницу, 28 августа.
Глава МИД подчеркнул, что данное назначение является недружественным шагом по отношению к Украине.
Как объяснил министр, почетный консул является особой формой представительства и не является классическим консулом. Кулеба также добавил, что "консулом" стал Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.
Глава МИД добавил, что если реакция не последует, то в отношении Никарагуа запустят санкционные механизмы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии