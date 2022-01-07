МИД Украины отреагировало на действия Никарагуа в Крыму

15:39 28 Август Киев, Украина





Об этом заявило МИД Украины в пятницу, 28 августа.



Глава МИД подчеркнул, что данное назначение является недружественным шагом по отношению к Украине. Дмитрий Кулеба заявил, что если решение о назначении почетного консула Никарагуа в аннексированный Крым , не будет отменено, Украина будет вынуждена ввести санкции.Об этом заявило МИД Украины в пятницу, 28 августа.Глава МИД подчеркнул, что данное назначение является недружественным шагом по отношению к Украине.

"К сожалению, несмотря на предостережения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной Республике Крым, которую временно оккупировала Российская Федерация", - рассказал Кулеба.

Как объяснил министр, почетный консул является особой формой представительства и не является классическим консулом. Кулеба также добавил, что "консулом" стал Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

"Наша позиция очень простая и четкая. Мы не оставим это без ответа. Я поручил, чтобы мы направили, и это уже сделано, ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что если реакция не последует, то в отношении Никарагуа запустят санкционные механизмы.