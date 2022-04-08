МИД Украины отреагировал на соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном

13:08 11 ноября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Украины одобряет подписание соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном и поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Об этом заявили в пресс-центре МИД Украины.



"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - говорится в сообщении.



Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.



"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подытожили в МИД.