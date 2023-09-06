МИД Украины осудил задержание крымских татар на День Независимости

В День независимости оккупационные власти Крыма провели очередные массовые задержания крымских татар. Такой факт произвола не прошел мимо внимания МИД Украины. Министерство строго осудило задержание украинских граждан и призвало международное сообщество "продолжать оказывать давление на россию".
В МИД отметили, что 24 августа, когда в Украине отмечается День независимости, для оккупационных властей и коллаборационистов в украинском Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар.
В четыре часа утра силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.
Сотрудники ФСБ задержали шесть человек - Ремзи Ниметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные - активисты "Крымской солидарности".
25 августа в течение 12 часов преступная оккупационная власть в Крыму составила протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. В отделении полиции всем задержанным выдали повестки.
Среди задержанных оказался также 64-летний Ремзи Зудиев, отец журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств.
26 августа так называемый "суд" вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.
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