МИД Украины о выходе России из Договора по открытому небу

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) давно предсказуемый и ожидаемый всей Европой шаг. Тем более, что последние несколько десятков лет РФ недобросовестно соблюдала его положения.
Об этом говорится в официальном комментарии МИД.
В МИД продолжили: "В частности, Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН.
В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же удалив их из-под действия Договора. В целом за захватнические действия РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 000 кв. км, в том числе более 44 000 кв. км ВОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии".
Во внешнеполитическом ведомстве заявили: "Украина четко признает важную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу. Договор до сих пор оставался единственным многосторонним международным договором в области контроля над вооружениями, который остается в силе и охватывает государства с обеих сторон Евро-Атлантики".
"Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", - резюмировали в МИД.
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