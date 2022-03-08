МИД Украины о выходе России из Договора по открытому небу

17:17 08 Июнь Киев, Украина

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) давно предсказуемый и ожидаемый всей Европой шаг. Тем более, что последние несколько десятков лет РФ недобросовестно соблюдала его положения.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД.

"Таким образом РФ завершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. Из-за разрушения режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и по сей день", - говорится в сообщении.

В МИД продолжили: "В частности, Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН.



В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же удалив их из-под действия Договора. В целом за захватнические действия РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 000 кв. км, в том числе более 44 000 кв. км ВОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии".

"В течение 2010-2020 годов РФ также сознательно прибегала к другим систематическим нарушениям с целью сокрытия своей военной активности, заставив США выйти из ДОН, который к тому времени уже был искажен Россией и не отвечал в полной мере главной цели. Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками, ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма.

Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили: "Украина четко признает важную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу . Договор до сих пор оставался единственным многосторонним международным договором в области контроля над вооружениями, который остается в силе и охватывает государства с обеих сторон Евро-Атлантики".



"Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", - резюмировали в МИД.