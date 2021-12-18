МИД Украины о двух блоках стратегии деоккупации Крыма

Сегодня во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах правительства относительно возвращения оккупированного Крыма. По его словам, вся стратегия Украины по деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков, посвященных внутренней и внешней политике.
Документ является первым с 2014 года, комплексно сводящим все шаги и подходы для деоккупации полуострова.
По словам министра, ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.
Глава МИД подытожил, что "нервная, местами истерическая реакция" России на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.
Напомним, что ранее в МИД назвали "три кита" для возвращения Крыма. Украина не просто призывает мир помочь вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия, пояснил Дмитрий Кулеба.
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