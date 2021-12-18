МИД Украины о двух блоках стратегии деоккупации Крыма

14:28 16 Март Киев, Украина

Сегодня во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах правительства относительно возвращения оккупированного Крыма. По его словам, вся стратегия Украины по деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков, посвященных внутренней и внешней политике.

Документ является первым с 2014 года, комплексно сводящим все шаги и подходы для деоккупации полуострова.

"Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика. Второй - это то, что надо сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел", - сказал Кулеба.

По словам министра, ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.

"Я считаю, что через семь лет после начала незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией, после всех системных нарушений прав человека, что совершила Россия на оккупированных территориях... это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу", - добавил Кулеба.

Глава МИД подытожил, что "нервная, местами истерическая реакция" России на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Напомним, что ранее в МИД назвали "три кита" для возвращения Крыма. Украина не просто призывает мир помочь вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия, пояснил Дмитрий Кулеба.