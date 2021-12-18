МИД Украины назвал угрозы РФ по Крымской платформе "политическим буллингом"

10:00 16 Март Киев, Украина

МИД РФ Мария Захарова заявила, что созданная Украиной Крымская платформа, это недружественный шаг и рассматривается Кремлем как посягательство на территорию России.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - заявила Захарова.

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие.

Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на "референдуме" в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", - добавила она.

По ее словам, "киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право".

"Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские "инициативы", к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации", - подытожила Захарова.

В МИД Украины отреагировали на заявление РФ.

"Посягательство на территориальную целостность" РФ - это пример искаженного восприятия реальности.

Об этом заявил спикер МИД Украина Олег Николенко, во вторник, 16 марта.

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы является очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что на уровне ООН аннексия Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии, а у России на полуострове единственный статус - государство-оккупант.



Спикер МИД пояснил, что слова о посягательстве на "территориальную целостность" России - это пример искаженного восприятия реальности.