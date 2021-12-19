Главы МИД Украины и Польши обсудили обострение российской агрессии

17:26 08 Апрель Киев, Украина

Прибывший с рабочей поездкой в Украину глава МИД Польши Збигнев Рау высказал обеспокоенность действиями РФ и заверил, что Польша неизменно поддерживает Украину.

Об этом Рау заявил во время встречи с Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает пресс-служба МИД, 8 апреля.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Збигнева Рау относительно системного обострения Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины, взимания российских войск к границам нашего государства, увеличение интенсивности российской пропаганды", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил, что Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.



Отмечается, что руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.



Также стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества. Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.



Министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" и подготовке инаугурации саммита Крымской платформы.

"Наши страны объединены общим видением прошлого и будущего Европы. Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса", - заявил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создание новых возможностей для компаний двух стран.



Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничной и приграничному сотрудничеству, сохранении культурно-исторического наследия, противодействия последствиям пандемии COVID-19.