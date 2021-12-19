Главы МИД Украины и Польши обсудили обострение российской агрессии

Прибывший с рабочей поездкой в Украину глава МИД Польши Збигнев Рау высказал обеспокоенность действиями РФ и заверил, что Польша неизменно поддерживает Украину.
Об этом Рау заявил во время встречи с Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает пресс-служба МИД, 8 апреля.
В свою очередь, Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил, что Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
Отмечается, что руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.
Также стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества. Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" и подготовке инаугурации саммита Крымской платформы.
Кроме того, министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создание новых возможностей для компаний двух стран.
Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничной и приграничному сотрудничеству, сохранении культурно-исторического наследия, противодействия последствиям пандемии COVID-19.
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