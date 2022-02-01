МИД Украины: "Единая Россия" едет на Донбасс с целью агитации
12:29 12 Май Киев, Украина
Причиной приезда на оккупированные земли Донбасса
депутатов от партии "Единая Россия"
являются осенние выборы в Госдуму России.
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - следует из комментария.
Также подчеркивается, что участие в выборах в Госдуму РФ украинских граждан с навязанными оккупационной администрацией российскими паспортами ставит под сомнение их легитимность.
"Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - добавили в МИД Украины.
В ведомстве также призывают граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских плебисцитах.
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