МИД Турции: "Запад нагнетает панику вокруг ситуации в Украине"

«Если мы хотим мира и спокойствия и экономического развития в регионе, каждый должен проводить сбалансированную политику со всеми. В этом процессе мы показали, насколько сильный союзник по НАТО. В то же время, мы должны иметь хорошие отношения с Россией. Об этом свидетельствуют шаги, которые мы сделали со странами, где наши отношения с другими странами не относительно хорошие или иногда дипломатические каналы не полностью открыты. Я не такой пессимистический, как заявления некоторых политиков Запада. Мы тоже не наивны, там серьезный кризис, каждый должен постараться», – подытожил Чавушоглу.