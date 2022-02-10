МИД Турции: "Запад нагнетает панику вокруг ситуации в Украине"

10:57 10 Февраль Киев, Украина

Глава турецкого МИД заявил, что заявления западных политиков о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину значительно ухудшают состояние международной безопасности и экономики в регионе.

Заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят только к росту паники и ухудшению экономической ситуации в Украине и регионе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber .

«Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется в Украину завтра повлекут за собой волнение в Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не нужно озвучивать это с помощью «мегафонной» дипломатии, как это делают некоторые западные страны», – считает министр.

Чавушоглу также призвал страны Запада к дииалогу и продолжению поисков дипломатического разрешения конфликта.

«Как государство, которое поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем делать шаги по снижению напряженности», – добавил глава МИД Турции.

Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил необходимость для всех участников текущего конфликта проводить максимально взвешенную и сбалансированную политику, приведя в качестве примера дипломатические усилия своей страны.
«Если мы хотим мира и спокойствия и экономического развития в регионе, каждый должен проводить сбалансированную политику со всеми. В этом процессе мы показали, насколько сильный союзник по НАТО. В то же время, мы должны иметь хорошие отношения с Россией. Об этом свидетельствуют шаги, которые мы сделали со странами, где наши отношения с другими странами не относительно хорошие или иногда дипломатические каналы не полностью открыты. Я не такой пессимистический, как заявления некоторых политиков Запада. Мы тоже не наивны, там серьезный кризис, каждый должен постараться», – подытожил Чавушоглу. 