МИД Турции: "Запад нагнетает панику вокруг ситуации в Украине"

Глава турецкого МИД заявил, что заявления западных политиков о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину значительно ухудшают состояние международной безопасности и экономики в регионе.
Заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят только к росту паники и ухудшению экономической ситуации в Украине и регионе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber .
«Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется в Украину завтра повлекут за собой волнение в Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не нужно озвучивать это с помощью «мегафонной» дипломатии, как это делают некоторые западные страны», – считает министр.
Чавушоглу также призвал страны Запада к дииалогу и продолжению поисков дипломатического разрешения конфликта.
«Как государство, которое поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем делать шаги по снижению напряженности», – добавил глава МИД Турции.
Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил необходимость для всех участников текущего конфликта проводить максимально взвешенную и сбалансированную политику, приведя в качестве примера дипломатические усилия своей страны.
Заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят только к росту паники и ухудшению экономической ситуации в Украине и регионе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber .
«Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется в Украину завтра повлекут за собой волнение в Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не нужно озвучивать это с помощью «мегафонной» дипломатии, как это делают некоторые западные страны», – считает министр.
Чавушоглу также призвал страны Запада к дииалогу и продолжению поисков дипломатического разрешения конфликта.
«Как государство, которое поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем делать шаги по снижению напряженности», – добавил глава МИД Турции.
Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил необходимость для всех участников текущего конфликта проводить максимально взвешенную и сбалансированную политику, приведя в качестве примера дипломатические усилия своей страны.
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