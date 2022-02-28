МИД: Россия пытается вытеснить украинцев с Крыма, а на их место завезти и заселить россиян

16:12 05 Октябрь Киев, Украина

Помимо непрекращающихся репрессий в отношении крымских татар, Россия практически втрое увеличила свое военное присутствие в незаконно аннексированном Крыму за время оккупации и продолжает политику колонизации полуострова.



Об этом сказала заместитель министра внутренних дел Эмине Джапарова 5 октября.



"Перед российским ФСБ и государством как таковым стоит несколько задач, кроме того, что произошел факт физической оккупации и, как следствие, много преступлений, — такие, как милитаризация полуострова, когда, например, Российская Федерация вкладывает огромные средства в модернизацию своего военного присутствия, всех ее компонентов — суша, земля, вода, когда РФ увеличивает почти втрое свое военное присутствие на украинском полуострове", — отметила Джапарова.



Кроме того, заместитель главы МИД говорит, что репрессиями Россия пытается вытеснить украинцев с незаконно аннексированного Крыма, а на их место завезти и заселить россиян.



"С одной стороны репрессиями не только в отношении крымскотатарского народа, но и обычных людей, которых называют "террористами" и "экстремистами", выдавливаются граждане Украины. А с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан Российской Федерации", — добавила она.



Ранее Эмине Джапарова рассказала о намерении Украины провести "Крымский саммит" в рамках международной платформы о деоккупации Крыма зимой 2021 года. Одна из возможных предыдущих дат — День сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля. Ключевой задачей "Крымской платформы" является актуализация темы деоккупации полуострова на самом высоком международном уровне. К переговорам намерены пригласить РФ, но в МИД не ожидают, что Кремль согласится.