На правах мирового лидера и вершителя истории Кремль выдвигает самые нелепые требования по разрешению проблемы мира в Европе. Как заявило Министерство иностранных дел РФ, они желают обсуждать вопрос безопасности в Европе исключительно с США, поскольку считаться с мнением других стран не имеет никакого смысла.
Такое заявление граничит с полным неуважением к другим странам и еще раз указывает на имперские замашки российского правителя, который понимает только язык силы и готов прислушаться лишь к тем, кто превышает его в силе и экономическом могуществе.
Говоря об отношениях между РФ и США, Рябков отметил, что подобной ситуации еще никогда не было, видимо американцы не до конца ее понимают, потому что не хотят отойти от привычных шаблонов мышления.
На представленный ранее проект договора, в котором МИД РФ выдвигал свои требования гарантированной безопасности РФ и государств-членов НАТО, в Вашингтоне доходчиво дали понять, что ни на какие переговоры о безопасности в Европе
В ответ в Белом доме заявили, что США не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе без участия европейских стран не согласятся.
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