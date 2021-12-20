МИД России выдвинул свои требования к переговорам с США

11:44 18 Декабрь Киев, Украина

На правах мирового лидера и вершителя истории Кремль выдвигает самые нелепые требования по разрешению проблемы мира в Европе. Как заявило Министерство иностранных дел РФ, они желают обсуждать вопрос безопасности в Европе исключительно с США, поскольку считаться с мнением других стран не имеет никакого смысла.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Такое заявление граничит с полным неуважением к другим странам и еще раз указывает на имперские замашки российского правителя, который понимает только язык силы и готов прислушаться лишь к тем, кто превышает его в силе и экономическом могуществе.

Говоря об отношениях между РФ и США, Рябков отметил, что подобной ситуации еще никогда не было, видимо американцы не до конца ее понимают, потому что не хотят отойти от привычных шаблонов мышления.

На представленный ранее проект договора, в котором МИД РФ выдвигал свои требования гарантированной безопасности РФ и государств-членов НАТО, в Вашингтоне доходчиво дали понять, что ни на какие переговоры о безопасности в Европе

В ответ в Белом доме заявили, что США не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе без участия европейских стран не согласятся.