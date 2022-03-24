МИД России: раздача российских паспортов на Донбассе - вынужденная мера

12:15 27 июня Киев, Украина

Высказывание Владимира Зеленского на одном из украинских телеканалов о том, что выдавая на Донбассе российские паспорта, РФ нарушает логику Минских договоренностей, получило острую реакцию в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это необходимая спасительная мера России жителям Донбасса, которые оказались в искусственной блокаде, созданной украинским правительством.

"Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния. По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Вызывает глубокое сожаление, что Президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - настаивает Мария Захарова.

В МИД Украины, напротив уверены, что подобная инициатива России с выдачей паспортов на оккупированных ею территориях напрямую противоречит Минским соглашениям, основная идея которых заключается в скорейшем мирном урегулировании конфликта на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины.

В украинском МИДе убеждены, что так называемая российская паспортизация – это способ распространения на украинских землях российской идеологии "русского мира".

Более того, еще в апреле 2019 года Украина совместно с членами Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства на территориях ОРДЛО. По подсчетам экспертов на сегодняшний день более полумиллиона жителей оккупированных территорий получили российские паспорта.