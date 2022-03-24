МИД России: раздача российских паспортов на Донбассе - вынужденная мера

Высказывание Владимира Зеленского на одном из украинских телеканалов о том, что выдавая на Донбассе российские паспорта, РФ нарушает логику Минских договоренностей, получило острую реакцию в Кремле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это необходимая спасительная мера России жителям Донбасса, которые оказались в искусственной блокаде, созданной украинским правительством.
В МИД Украины, напротив уверены, что подобная инициатива России с выдачей паспортов на оккупированных ею территориях напрямую противоречит Минским соглашениям, основная идея которых заключается в скорейшем мирном урегулировании конфликта на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины.
В украинском МИДе убеждены, что так называемая российская паспортизация – это способ распространения на украинских землях российской идеологии "русского мира".
Более того, еще в апреле 2019 года Украина совместно с членами Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства на территориях ОРДЛО. По подсчетам экспертов на сегодняшний день более полумиллиона жителей оккупированных территорий получили российские паспорта.
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