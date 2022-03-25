МИД России озвучил свои условия помощи Армении

14:33 31 октября Киев, Украина

В ответ на сегодняшнюю просьбу правительства Республики Армении к президенту РФ Владимиру Путину об оказании помощи в связи с угрозой наступления войск Азербайджана на границы республики, Россия дала лаконичный ответ. МИД РФ пояснил, что необходимая помощь Армении будет оказана только в том случае, если боевые столкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боевые столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в Министерстве.

Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.