МИД России ответил на санкции в отношении Кадырова

11:42 11 декабря Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел РФ санкции в отношении окружения Рамзана Кадырова назвали неуклюжим пиар-ходом, целью которого является в очередной раз выставить россиян в образе "нарушителей прав человека".

Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой в пятницу, 11 декабря.