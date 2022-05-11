МИД России ответил на санкции в отношении Кадырова
11:42 11 декабря Киев, Украина
В Министерстве иностранных дел РФ санкции в отношении окружения Рамзана Кадырова назвали неуклюжим пиар-ходом, целью которого является в очередной раз выставить россиян в образе "нарушителей прав человека".
Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой в пятницу, 11 декабря.
"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", - заявила она.
"Фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать. Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн Чайка – очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом", - добавила Захарова.
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