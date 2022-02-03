МИД РФ утверждает, что Зеленский ошибся, и на саммите "нормандской четверки" обсуждать нечего

Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности всех сторон к саммиту нормандской четверки.
По словам Руденко, утверждение президента Украины не соответствует действительности, так как российская сторона ранее четко заявила, что говорить о саммите с участием лидеров стран нормандской четверки пока рано.
«Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак (замглавы администрации президента РФ) четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — отметил Руденко.
15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча советников стран нормандской четверки состоится в течение следующих 10 дней, после чего может быть организован саммит уже с участием лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.
«Кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — сказал он.
Предыдущие переговоры советников состоялись 11 сентября.
Перед этим Зеленский выражал надежду на то, что по их итогам будет достигнут консенсус по поводу встречи уже на уровне лидеров стран, что даст шанс на окончание войны на Донбассе.
В свою очередь представитель России Дмитрий Козак после состоявшихся переговоров заявил, что оснований для проведеня саммита лидеров нормандской четверки нет.
После этого Зеленский пояснил, что советники во время переговоров не обсудили все вопросы и нужна еще одна встреча.
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