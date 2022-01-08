МИД РФ признал слова Блинкена о российском присутствии в Казахстане "хамскими"

Как ни странно, но у прославившегося своим откровенным хамством МИД России обнаружились нежные чувства. Они проявились в той обиде, которую ощутили в Москве, когда глава Госдепартамента США Энтони Блинкен "в типичной для себя хамской манере" пошутил о присутствии российских войск в Казахстане.

"Когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти", - пошутил Блинкен, в ответ на вопрос о просьбе президента Токаева ввести в Казахстан войска ОДКБ.

Многие страны, наблюдающие за вводом превышающего необходимый объем военным контингентом России в Казахстан, согласятся с Блинкеном. Просто дежавю какое-то! Ведь все это до мельчайших подробностей уже произошло в Крыму и на Донбассе. Именно это имел, очевидно, и Энтони Блинкен.

В ответ Мария Захарова обвинила во всех смертных грехах «коварных американцев», которые приходя в чужой дом грабят, убивают и насилуют. При этом она опиралась на известные только ей исторические факты.

Тем временем продолжается прибытие российских войск в Казахстан для подавления протестов. По данным Минобороны РФ, в непрекращающейся переброске военной техники и самого российского контингента задействованы более 75 самолетов ВКС РФ. Еще бы, ведь нужно успеть использовать ситуацию по полной!