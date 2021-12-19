МИД РФ обвиняет США в "нагнетании обстановки вокруг Украины"

07:00 05 Декабрь Киев, Украина

В Кремле не оставили без внимания последние публикации западных СМИ. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова озвучила комментарий российской стороны по поводу подготовленных Путиным на «всякий случай» планов полномасштабного вторжения РФ в Украину, фазы которого опубликовали западные СМИ.

Так, Мария Захарова традиционно обвинила в НАТО в "агрессивных действиях", заявив, что "российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства".

Кроме этого, Захарова обвинила США в "проведении спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

"Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового - классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья", - заявила спикер МИД России.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного источника в НАТО, сообщило, что по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера".

Перед этим издание The Washington Post сообщило, что Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат.