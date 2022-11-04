МИД рф обвинил Британию в причастности к атаке на оккупированный Севастополь

11:48 04 ноября Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении



Как отметили россияне, они выразили "протест из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности с целью проведения диверсионных операций на море". МИД россии вызвало британского посла в москве Дебору Броннерт, которой выразили "протест" в связи с якобы причастностью Лондона к атаке на оккупированный Севастополь.Об этом говорится в заявлении МИД рф Как отметили россияне, они выразили "протест из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности с целью проведения диверсионных операций на море".

"В случае продолжения таких актов агрессии, угрожающих прямым вовлечением в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне", - заявили в министерстве агрессора.



В то же время москва не предоставила конкретных доказательств для подтверждения своих заявлений. Как отметили в МИД россии, они, мол, располагают информацией, что Военно-морские силы Великобритании "передали украинской стороне определенное количество" беспилотных аппаратов.