МИД рф обвинил Британию в причастности к атаке на оккупированный Севастополь

МИД россии вызвало британского посла в москве Дебору Броннерт, которой выразили "протест" в связи с якобы причастностью Лондона к атаке на оккупированный Севастополь.
Об этом говорится в заявлении МИД рф.
Как отметили россияне, они выразили "протест из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности с целью проведения диверсионных операций на море".
Об этом говорится в заявлении МИД рф.
Как отметили россияне, они выразили "протест из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности с целью проведения диверсионных операций на море".
В то же время москва не предоставила конкретных доказательств для подтверждения своих заявлений. Как отметили в МИД россии, они, мол, располагают информацией, что Военно-морские силы Великобритании "передали украинской стороне определенное количество" беспилотных аппаратов.
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