МИД РФ направил ноту протеста в МИД Украины из-за акции у своих стен

В связи с акциями протеста, которые прошли под стенами российского посольства в украинской столице, МИД РФ направил ноту протеста в МИД Украины.
Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, у посольства РФ в Киеве активисты провели акцию протеста против действий Москвы, которая, по мнению участников акции, поставляет помощь радикалам ХАМАС и сепаратистам на Донбассе.
"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины", - сказала Захаров в ходе брифинга.
Она также обвинила участников акции в "изуверской логике".
Напомним, месяцем ранее МИД РФ также направил Украине ноту из-за акции у посольства в Киеве. Тогда Захарова обвиняла "украинских экстремистов" в том, что они "устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку".
По ее словам, у посольства РФ в Киеве активисты провели акцию протеста против действий Москвы, которая, по мнению участников акции, поставляет помощь радикалам ХАМАС и сепаратистам на Донбассе.
"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины", - сказала Захаров в ходе брифинга.
Она также обвинила участников акции в "изуверской логике".
Напомним, месяцем ранее МИД РФ также направил Украине ноту из-за акции у посольства в Киеве. Тогда Захарова обвиняла "украинских экстремистов" в том, что они "устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку".
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