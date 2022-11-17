В МВД рассказали о местах пыток и захоронений на Херсонщине

В Херсонской области обнаружили 11 мест, где оккупанты незаконно удерживали граждан, и 63 тела людей, замученных россиянами. Проводится эксгумация.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Министр предполагает, что будет найдено еще много мест пыток и захоронений.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Министр предполагает, что будет найдено еще много мест пыток и захоронений.
В Херсоне работает 16 блокпостов, продолжаются проверки для выявления коллаборантов.
Полиция уже открыла 436 уголовных производств по результатам первых признаков военных преступлений.
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