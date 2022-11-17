В МВД рассказали о местах пыток и захоронений на Херсонщине

10:57 17 ноября Киев, Украина

В Херсонской области обнаружили 11 мест, где оккупанты незаконно удерживали граждан, и 63 тела людей, замученных россиянами. Проводится эксгумация.



Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.



Министр предполагает, что будет найдено еще много мест пыток и захоронений.

"Уже разминировано более 1000 квадратных километров территорий из 6 000. Уже найдено и изъято более 6000 взрывоопасных предметов", - сказал глава МВД.

В Херсоне работает 16 блокпостов, продолжаются проверки для выявления коллаборантов.

"Уже проверили 763 человека, из них 5 задержали и передали СБУ с подозрениями на коллаборантскую деятельность. Работают полиграфологи. Понимаем, что большинство коллаборантов отступили вместе с армией рф на противоположный берег Днепра. Но многие остались. У нас есть списки тех, кто помогал оккупантам. Они переданы на блокпосты, которые работают в области, и там тщательно проверяются люди", - отметил Монастырский.

Полиция уже открыла 436 уголовных производств по результатам первых признаков военных преступлений.