МИД прокомментировал отказ РФ объяснить военную активность

Украина активировала Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
/>Россия не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять военную активность у границ Украины и на оккупированных территориях Украины, говорится в комментарии МИД Украины в понедельник, 12 апреля.
/>Россия не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять военную активность у границ Украины и на оккупированных территориях Украины, говорится в комментарии МИД Украины в понедельник, 12 апреля.
МИД расценивает отказ выполнять положения Венского документа как "очередное подтверждение намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".
Также в ведомстве отметили, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения, были российской стороной проигнорированы. Также российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.
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