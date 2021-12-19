МИД прокомментировал отказ РФ объяснить военную активность

14:12 12 Апрель Киев, Украина





/>Россия Украина активировала Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять военную активность у границ Украины и на оккупированных территориях Украины, говорится в комментарии МИД Украины в понедельник, 12 апреля.

"Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности", - говорится в сообщении.

МИД расценивает отказ выполнять положения Венского документа как "очередное подтверждение намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".



Также в ведомстве отметили, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения, были российской стороной проигнорированы. Также российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.