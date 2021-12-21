МИД Польши выступает за ужесточение санкций против РФ в случае ухудшения ситуации на Донбассе

11:14 13 Апрель Киев, Украина





Замглавы МИД Польши заявил, что агрессия РФ в Украине и возле ее границ напоминает 2014 год, когда Россия нелегально аннексировала Крым.

По словам польского дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки Россией каких-то действий, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от них (агрессивных действий ред.), То мы как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России", - подчеркнул Яблонский.

Он отметил, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.



Яблонский положительно оценил решительную реакцию США на действия России, которая противоречила расчетам Москвы, Вашингтон сосредоточится исключительно на своей внутренней политике.



Заместитель главы МИД Польши также сообщил, что есть сигналы о якобы желании Кремля выторговать выводом своих войск из-под границ с Украиной согласие США на завершение строительства газопровода Nord Stream 2. По его убеждению, США и партнеры по НАТО не могут согласиться на такой "торг ", поскольку это дало бы России возможность «отрезать» Украину от поставок газа и шантажировать украинскую власть.