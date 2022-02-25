МИД подготовил пакет санкций против белорусов-сторонников Лукашенко

Из заявления замглавы министерства иностранных дел Украины Евгения Енина, прозвучавшем в эфире телеканала Украина24 сегодня, 28 мая, МИД Украины, учитывая требования ситуации и просьбы белорусских граждан, подготовил пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих Александра Лукашенко.
По его словам, санкции планируется вводить против тех белорусов, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".
Напомним, что ранее под МИД Украины белорусы требовали расширить санкции против Лукашенко. Протестующие призывали власти Украины к более решительным действиям против Александра Лукашенко.
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