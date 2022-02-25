МИД подготовил пакет санкций против белорусов-сторонников Лукашенко

19:21 28 Май Киев, Украина

Из заявления замглавы министерства иностранных дел Украины Евгения Енина, прозвучавшем в эфире телеканала Украина24 сегодня, 28 мая, МИД Украины, учитывая требования ситуации и просьбы белорусских граждан, подготовил пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих Александра Лукашенко.

"Надеемся, в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций - ред.)", - сказал Енин.

По его словам, санкции планируется вводить против тех белорусов, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, что ранее под МИД Украины белорусы требовали расширить санкции против Лукашенко. Протестующие призывали власти Украины к более решительным действиям против Александра Лукашенко.