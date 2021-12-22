МИД ответил на ложное заявление Шойгу о химоружии на Донбассе

12:24 22 Декабрь Киев, Украина

В своих обвинениях с адрес Украины защитники русского мира на Донбассе переходят порой разумные рамки, продолжая действовать по принципу, провозглашенному самим Путиным: «кто как обзывается, тот сам так называется». На днях сам министр обороны РФ Шойгу озвучил очередной фейк о находящихся на Донбассе ЧВК США, которые намерены совершить провокацию с химическими веществами. После такой откровенной лжи Пентагон и Госдеп с возмущением напомнили о том, что именно Россия виновна в усилении напряженности на востоке Украины.

Как заявили на этот факт в МИД Украины, подобной дезинформацией Россия пытается оправдать свои возможные провокационные действия.

Выступив сегодня, 22 декабря, с заявлением, спикер МИД Олег Николенко в категоричной форме опроверг "инсинуации", озвученные на высшем уровне Минобороны РФ и назвал слова Шойгу "очередным примером массированной российской дезинформации".

Он потребовал от правительства РФ прекратить посылать в адрес Украины агрессивные выпады и ультимативные высказывания. Николенко напомнил слова Путина о стремлении России урегулировать все конфликты дипломатическими методами.

Николенко в очередной раз призвал Кремль вернуться к конструктивным методам и придерживаться выполнения минских соглашений и договоренностей лидеров нормандской четверки.