МИД намерен за популяризацию Украины в мире присваивать титул почетного амбассадора

Для того, чтобы выделить особые заслуги в области укрепления позитивного имиджа Украины в мире, Министерство иностранных дел Украины вводит титул почетного амбассадора Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он заверил, что таким образом будут отмечать действительно особенных людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".
Министр указал, что отличие будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.
По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.
По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.
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