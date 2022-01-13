МИД Литвы осудил сталинские методы Лукашенко и потребовал немедленного освобождения Колесниковой

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что за исчезновением в Беларуси одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой стоит режим Александра Лукашенко.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Вместо того, чтобы разговаривать с гражданами Беларуси уходящее руководство цинично пытается устранять их одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Она должна быть немедленно освобождена», — призвал Линкявичюс.
О похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.
По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.
Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.
В ОБСЕ обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима Лукашенко.
Кроме того, государства ЕС призвали провести в стране новые выборы.
В ответ на это режим Лукашенко возбудил уголовное дело о «захвате власти» против Координационного совета белорусской оппозиции.
Несмотря на это, протесты в Беларуси продолжаются.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Вместо того, чтобы разговаривать с гражданами Беларуси уходящее руководство цинично пытается устранять их одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Она должна быть немедленно освобождена», — призвал Линкявичюс.
О похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.
По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.
Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.
В ОБСЕ обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима Лукашенко.
Кроме того, государства ЕС призвали провести в стране новые выборы.
В ответ на это режим Лукашенко возбудил уголовное дело о «захвате власти» против Координационного совета белорусской оппозиции.
Несмотря на это, протесты в Беларуси продолжаются.
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