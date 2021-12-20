МИД и Ассоциация IT Ukraine подвели первые итоги совместного проекта

В 2021 году МИД и Ассоциация "IT Ukraine" в рамках реализации программы IT Export Boost, цель которой, продвижение украинских IT-услуг за рубежом, организовали 50 переговоров между украинскими IT-компаниями и зарубежными заказчиками.
Переговоров между украинскими IT-компаниями и потенциальными иностранными заказчиками, завершились 5 договорами о неразглашении, необходимых для начала сотрудничества. Проект также позволил создать базу потенциальных партнеров, заказчиков и перспективных бизнес-мероприятий для дальнейшей проработки.
Наталья Митрофанова, вице-президент по международному сотрудничеству Ассоциации "IT Ukraine", отметила: «Исторически сложилось так, что украинские IT-компании рассчитывают только на собственные силы. И добиваются значительных результатов. Но при поддержке государства достичь можно гораздо большего. Сегодня мы видим реальную поддержку, готовность и желание помочь, активность со стороны украинского МИДа и наших посольств за границей».
Проект IT Export Boost стартовал 5 марта 2021 года. Его основная задача - содействие продвижению ИТ-экспорта на внешних рынках благодаря возможностям сети дипломатических представительств МИД Украины за рубежом.
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