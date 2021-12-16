МИД Грузии требует реакции в связи с высказыванием Саакашвили

17:17 10 Июль Киев, Украина

Министерство иностранных дел Грузии вызвало в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления Михаила Саакашвили



Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе МИД Грузии.



Как известно, 9 июля глава исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал нынешнее грузинское правительство полностью нелегитимным.

«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация», - цитирует Саакашвили «Грузия Online».

В МИД Грузии заявили, что действия Саакашвили являются нарушением грузинского законодательства.

«На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины. Было отмечено, что подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран», - говорится в сообщении.

Посол Игорь Долгов в свою очередь заверил, что ознакомит Киев с позицией Тбилиси.



Кроме того, заявления Саакашвили обсудили главы МИД Грузии и Украины по телефону. Украинский министр выразил обеспокоенность в связи со случившимся и дал обещание разобраться в произошедшем, добавили в МИД Грузии.