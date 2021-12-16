МИД Грузии требует реакции в связи с высказыванием Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии вызвало в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления Михаила Саакашвили.
Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
Как известно, 9 июля глава исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал нынешнее грузинское правительство полностью нелегитимным.
В МИД Грузии заявили, что действия Саакашвили являются нарушением грузинского законодательства.
Посол Игорь Долгов в свою очередь заверил, что ознакомит Киев с позицией Тбилиси.
Кроме того, заявления Саакашвили обсудили главы МИД Грузии и Украины по телефону. Украинский министр выразил обеспокоенность в связи со случившимся и дал обещание разобраться в произошедшем, добавили в МИД Грузии.
Кроме того, заявления Саакашвили обсудили главы МИД Грузии и Украины по телефону. Украинский министр выразил обеспокоенность в связи со случившимся и дал обещание разобраться в произошедшем, добавили в МИД Грузии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии