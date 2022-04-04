МИД Германии объявил о массовой высылке российских дипломатов

19:41 04 апреля Киев, Украина





Поводом к высылке российских дипломатов стали свидетельства о массовых убийствах мирных жителей украинского города Правительство Германии объявило нежелательными значительное число должностных лиц российского посольства. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.Поводом к высылке российских дипломатов стали свидетельства о массовых убийствах мирных жителей украинского города Буча и других пригородов Киева, где ранее находились российские военные.

«Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и его пропагандистов, и о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы опасаемся подобных картин из многих других мест Украины, оккупированных российскими войсками. Мы должны противостоять этой бесчеловечности силой нашей свободы и нашей человечности», — говорится в заявлении немецкого МИДа.

По данным Spiegel, в общей сложности МИД ФРГ объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть Берлин в ближайшие пять дней.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что ведомство «ответит и на этот злобный акт немецкой политической машины».