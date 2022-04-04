МИД Германии объявил о массовой высылке российских дипломатов

Правительство Германии объявило нежелательными значительное число должностных лиц российского посольства. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
Поводом к высылке российских дипломатов стали свидетельства о массовых убийствах мирных жителей украинского города Буча и других пригородов Киева, где ранее находились российские военные.
Поводом к высылке российских дипломатов стали свидетельства о массовых убийствах мирных жителей украинского города Буча и других пригородов Киева, где ранее находились российские военные.
По данным Spiegel, в общей сложности МИД ФРГ объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть Берлин в ближайшие пять дней.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что ведомство «ответит и на этот злобный акт немецкой политической машины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что ведомство «ответит и на этот злобный акт немецкой политической машины».
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