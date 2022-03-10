МИД Беларуси возмущен указом Зеленского относительно ІТ-специалистов

19:31 14 Октябрь Киев, Украина

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД, где ему вручили ноту, из-за указа Зеленского об упрощении переезда в Украину ІТ-специалистов из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

“14 октября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием Указа Президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь“, который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства”, — говорится в заявлении.

В МИД Беларуси отметили, что “Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь”.



“Принятие вышеупомянутого указа подрывает доверие в двусторонних отношениях” и идет вразрез с рядом двусторонних соглашений, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.