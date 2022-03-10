МИД Беларуси возмущен указом Зеленского относительно ІТ-специалистов
19:31 14 Октябрь Киев, Украина
Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим
был вызван в МИД, где ему вручили ноту, из-за указа Зеленского об упрощении переезда в Украину ІТ-специалистов из Беларуси.
Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.
“14 октября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием Указа Президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь“, который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства”, — говорится в заявлении.
В МИД Беларуси отметили, что “Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь”.
“Принятие вышеупомянутого указа подрывает доверие в двусторонних отношениях” и идет вразрез с рядом двусторонних соглашений, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
“В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", - говорится в заявлении МИД Беларуси.
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