МИД Беларуси раскритиковало решение Украины

18:20 24 Сентябрь Киев, Украина

Мнение нескольких стран в "попытке поставить под сомнение легитимность Лукашенко" , не является мнением большинства государств.

Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

“Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества”, — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что беларусский народ как “единственный источник власти и носитель суверенитета” самостоятельно сделал выбор. “Народ не нуждается в “легитимизации” своей власти со стороны самоназванных факультативных “легитиматоров”, — говорится в сообщении.

Минск заявил, что особенно удивлен поведением Украины, которая, уже даже не пытаясь “закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений”, не прекращает поток оценок политической ситуации в Беларуси, указали в ведомстве. “Складывается ощущение, что именно „научиться учить“ пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества”, — отметили там.

Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела иностранных государств и ожидает этого от других, добавили в МИД.