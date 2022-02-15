МИД Беларуси потребовал покинуть страну латвийским дипломатам

19:01 24 Май Киев, Украина

Министерство иностранных дел Беларуси высылает из страны посла, дипломатов и административно-технический персонал Латвии.



Минск решил выслать латвийских дипломатов из-за замены на ЧМ по хоккею в Риге белорусского флага на бело-красно-белый.





Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава ведомства Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал он.

Такое решение принято в связи с тем, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили госфлаг Беларуси на бело-красно-белую символику на чемпионате мира по хоккею.

"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - заявил Макей.

"Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто какие-то политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации", - добавил глава МИД Беларуси.

Он отметил, что Минск готов к ответу Латвии на высылку дипломатов.