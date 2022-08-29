Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские войска обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, что находится под наблюдением российских миротворческих сил, в результате чего погиб военный.
Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу.
В свою очередь МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в грубом нарушении договоренностей по Карабаху.
Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу.
В свою очередь МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в грубом нарушении договоренностей по Карабаху.
Армения и Азербайджан вели две войны — в 2020 году и в 1990-х годах — через населенный армянами регион Нагорного Карабаха.
Шесть недель боев осенью 2020 года унесли более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.
Армения уступила участки территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием, но, несмотря на соглашение о прекращении огня, напряженность сохраняется.
Шесть недель боев осенью 2020 года унесли более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.
Армения уступила участки территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием, но, несмотря на соглашение о прекращении огня, напряженность сохраняется.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии