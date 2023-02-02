МИД Австрии выслал 4 дипломатов рф из-за подозрений в шпионаже

За деятельность в пользу спецслужб МИД Австрии высылает четырех российских дипломатов из Вены.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее одной недели, то есть до 8 февраля.
Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.
По итогам встречи с президентом Австрии Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с россией как страной-агрессором и вместо этого начать его с Украиной.
Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.
По итогам встречи с президентом Австрии Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с россией как страной-агрессором и вместо этого начать его с Украиной.
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