МИД Австрии выслал 4 дипломатов рф из-за подозрений в шпионаже

12:25 02 февраля Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении ведомства. За деятельность в пользу спецслужб МИД Австрии высылает четырех российских дипломатов из Вены.Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Двое дипломатов посольства россии совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

"Двое дипломатов Постоянного представительства россии при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики", - заявили в МИД.

Четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее одной недели, то есть до 8 февраля.



Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.



По итогам встречи с президентом Австрии Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с россией как страной-агрессором и вместо этого начать его с Украиной.