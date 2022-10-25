Международный валютный фонд рассказал о своих задачах по Украине

Задачами МВФ по Украине является определение необходимых объемов финансирования Украины в 2023 году.
Об этом заявила глава Фонда Кристалина Георгиева на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Об этом заявила глава Фонда Кристалина Георгиева на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Она сообщила, что по итогам работы миссии МВФ дефицит бюджета-2023 Украины ориентировочно оценивается в $3 млрд ежемесячно, но необходимо также импортировать газ и восстановить инфраструктуру, с учетом чего эта сумма может вырасти до $4 млрд.
Георгиева отметила, что работа миссии и Фонда направлена на структурированное финансирование, поэтому она поддержала предложения создать платформу для выделения такого финансирования.
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