Международный валютный фонд рассказал о своих задачах по Украине

18:01 25 октября Киев, Украина





Об этом заявила глава Фонда Кристалина Георгиева на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине. Задачами МВФ по Украине является определение необходимых объемов финансирования Украины в 2023 году.Об этом заявила глава Фонда Кристалина Георгиева на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Видим свою задачу, чтобы определить макроэкономические показатели для Украины и рассматривать различные сценарии – медленного или ускоренного развития, чтобы реагировать и поощрять меры, которые Украина должна принимать для ускорения на пути к Евросоюзу. Надо обеспечить, чтобы финансирование было гарантированным и чтобы оно было предоставлено", – сказала Георгиева, отметив, что заявила об этом и президенту Украину Владимиру Зеленскому.



Она сообщила, что по итогам работы миссии МВФ дефицит бюджета-2023 Украины ориентировочно оценивается в $3 млрд ежемесячно, но необходимо также импортировать газ и восстановить инфраструктуру, с учетом чего эта сумма может вырасти до $4 млрд.

"А если разрушения будут еще больше, то будет доходить и до $5 млрд", – добавила глава МВФ.

Георгиева отметила, что работа миссии и Фонда направлена на структурированное финансирование, поэтому она поддержала предложения создать платформу для выделения такого финансирования.