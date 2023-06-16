Международный уголовный суд собирает доказательства экоцида со стороны россиян

10:01 12 июня Киев, Украина





Об этом заявил президент Украины Владимир Генпрокурор Украины Андрей Костин отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) обращение по поводу расследования подрыва россиянами Каховской ГЭС.Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по поводу расследования этой катастрофы, и работа уже началась", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что факт посещения представителями МУС этого региона важен.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию по делу подрыва плотины Каховской ГЭС.